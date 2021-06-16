Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по сектору Газа рано утром в среду в ответ на запуск ХАМАС шариков с зажигательной смесью по югу Израиля.

Об этом передает Times of Israel.

Армия утверждает, что после двух десятков пожаров на юге Израиля она поразила «террористические объекты» ХАМАС в секторе Газа.

В ЦАХАЛе заверили, что они готовы к возможности возобновления боевых действий с радикальными исламистами.

Ни один житель Газы не пострадал в результате ударов.

— Террористическая деятельность имела место в атакованном комплексе, — заявили в ЦАХАЛ, добавив, что удары были нанесены в ответ на запуск зажигательных шариков на юге Израиля.

Эти воздушные налеты стали первыми с момента объявления перемирия между Израилем и террористическим движением ХАМАС.

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.