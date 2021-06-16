За шесть недель после начала вывода войск США из Афганистана движение Талибан взяло под контроль 106 районов, что составляет примерно половину территории всей страны. Власти не смогли восстановить контроль ни в одном из утерянных районов.

Об этом пишет журнал FDD Long War Journal.

По оценке журналистов, до 1 мая талибы контролировали 73 района, но после ухода американцев это число выросло до 106.

Талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.

В свою очередь Министерство внутренних дел Афганистана арестовывает старейшин или других лиц, которые переходят на сторону талибов.

Талибан воспользовался прекращением поддержки с воздуха афганских сил со стороны США и укрепил свой контроль над удаленными районами.

Военные аналитики прогнозируют, что Талибан начнет следующую фазу своего наступления, чтобы взять под контроль целые провинции, сначала на юге и востоке, сохраняя давление на севере и западе, с конечной целью — взять под контроль Кабул.

Талибан активно разработал программу, чтобы убедить сотрудников службы безопасности сдаться и даже присоединиться к Исламскому эмирату Афганистан, так называемому теневому правительству талибов.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте талибов «Голос Джихада», говорится, что большое количество афганских правительственных чиновников и сотрудников служб безопасности, а в некоторых случаях и целые районы переходят на сторону талибов благодаря пропаганде.

Напомним, Турция предложила оборонять и управлять Кабульским аэропортом после вывода контингента НАТо и США из Афганистана.