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За шесть недель после начала вывода войск США из Афганистана движение Талибан взяло под контроль 106 районов, что составляет примерно половину территории всей страны. Власти не смогли восстановить контроль ни в одном из утерянных районов.
Об этом пишет журнал FDD Long War Journal.
По оценке журналистов, до 1 мая талибы контролировали 73 района, но после ухода американцев это число выросло до 106.
Талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.
В свою очередь Министерство внутренних дел Афганистана арестовывает старейшин или других лиц, которые переходят на сторону талибов.
Талибан воспользовался прекращением поддержки с воздуха афганских сил со стороны США и укрепил свой контроль над удаленными районами.
Военные аналитики прогнозируют, что Талибан начнет следующую фазу своего наступления, чтобы взять под контроль целые провинции, сначала на юге и востоке, сохраняя давление на севере и западе, с конечной целью — взять под контроль Кабул.
Талибан активно разработал программу, чтобы убедить сотрудников службы безопасности сдаться и даже присоединиться к Исламскому эмирату Афганистан, так называемому теневому правительству талибов.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте талибов «Голос Джихада», говорится, что большое количество афганских правительственных чиновников и сотрудников служб безопасности, а в некоторых случаях и целые районы переходят на сторону талибов благодаря пропаганде.
Напомним, Турция предложила оборонять и управлять Кабульским аэропортом после вывода контингента НАТо и США из Афганистана.
За шесть недель после начала вывода войск США из Афганистана движение Талибан взяло под контроль 106 районов, что составляет примерно половину территории всей страны. Власти не смогли восстановить контроль ни в одном из утерянных районов.
Об этом пишет журнал FDD Long War Journal.
По оценке журналистов, до 1 мая талибы контролировали 73 района, но после ухода американцев это число выросло до 106.
Талибы используют местных вождей племен и других влиятельных фигур, чтобы убедить афганских сотрудников службы безопасности и правительственных чиновников либо сдаться, либо покинуть эти районные центры.
В свою очередь Министерство внутренних дел Афганистана арестовывает старейшин или других лиц, которые переходят на сторону талибов.
Талибан воспользовался прекращением поддержки с воздуха афганских сил со стороны США и укрепил свой контроль над удаленными районами.
Военные аналитики прогнозируют, что Талибан начнет следующую фазу своего наступления, чтобы взять под контроль целые провинции, сначала на юге и востоке, сохраняя давление на севере и западе, с конечной целью — взять под контроль Кабул.
Талибан активно разработал программу, чтобы убедить сотрудников службы безопасности сдаться и даже присоединиться к Исламскому эмирату Афганистан, так называемому теневому правительству талибов.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте талибов «Голос Джихада», говорится, что большое количество афганских правительственных чиновников и сотрудников служб безопасности, а в некоторых случаях и целые районы переходят на сторону талибов благодаря пропаганде.
Напомним, Турция предложила оборонять и управлять Кабульским аэропортом после вывода контингента НАТо и США из Афганистана.