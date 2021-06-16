Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта маршала Жукова в честь генерала Петра Григоренко.

Соответствующее решение вынес судья Андрей Зинченко, пишет ЗН.

Он удовлетворил иск Харьковского горсовета, которая оспаривала решение председателя ОГА от 17 мая 2016 года. Мотивационной части решения еще нет. Харьковская ОГА обещает идти в апелляцию.

Борьба за название проспекта обозначила линию разлома между мировоззрениями украинцев. Патриотическая часть настаивает на том, что он должен носить имя правозащитника и борца за права крымских татар Петра Григоренко, сторонники «русского мира» настаивают на том, что проспект должен называться в честь «маршала победы» Георгия Жукова.

На стороне последних стоит и городская власть. В частности, недавно и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил о том, что памятник Жукову в городе, который снесли в 2019 году, «стоял, стоит и будет стоять». Украинское законодательство запрещает памятники и топонимы в честь коммунистического режима, но в Харькове готовятся к выборам мэра, и в борьбе за симпатии горожан кандидаты в мэры, среди которых и Терехов, готовы закрыть глаза на закон.

В общей сложности имя Маршала Жукова проспекту Петра Григоренко Харьковская городская рада возвращала трижды, в последний раз - 24 февраля 2021 года. Все решения горрады были обжалованы в суде.

Напомним, Городской совет Харькова переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.