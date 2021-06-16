Турция и Азербайджан готовы заново отстроить Нагорный Карабах. Накануне Анкара и Баку подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая парламенте Азербайджана, передает издание Oxu.

— Мы вчера (15 июня - прим.) проехали по Карабаху, видели, какие там разрушения после 30 лет конфликта. Но Турция и Азербайджан вместе все отстроят новый Карабах, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции находится с официальным визитом в Азербайджане с 15 июня. Накануне он провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и побывал в городе Шуша, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью 2020 года.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе говорится о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также координации действий вооруженных сил и оказании помощи друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.

Напомним, Азербайджан отрицает нарастающую эскалацию на границе с Арменией.