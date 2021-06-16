Реальная цена на проезд в маршрутных автобусах в Николаеве намного выше той, что действует на сегодняшний день. Перевозчикам невыгодно обслуживать городские маршруты, поскольку им не за что ремонтировать свой транспорт.

Об этом в эфире программы «Диалог» на канале «МАРТ» заявил глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи и информационных технологий Дмитрий Иванов.

— Ремонтировать маршрутки не за что. На сегодняшний день около 300 автобусов простоя стоят под забором и не участвуют в перевозках. Их даже не за что ремонтировать, — заявил Дмитрий Иванов.

Он также сказал, что город «силой удерживает» частных перевозчиков, чтобы они продолжали работать на маршрутах с учетом существующего тарифа на проезд.

— Реальная цена проезда — намного дороже. Просто намного дороже. Мы силой удерживаем бизнесменов и перевозчиков для того, чтобы не было социального взрыва. У людей действительно нет денег. Когда заработает экономика, и люди начнут получать достойную зарплату, тогда отпускайте эти цены. На сегодняшний день их нельзя отпускать, — сказал Дмитрий Иванов.

Как сообщалось, Дмитрий Иванов считает, что одна из главных задач городской власти на сегодняшний день — освободить транспортный поток на проспекте Центральном от обилия маршрутных автобусов.

Напомним, с 1 июня в Николаеве действуют новые цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.