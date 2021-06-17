Президент США Джо Байден предупредил кремлевского лидера о «разрушительных» последствиях для его режима в случае, если главный политический оппонент Путина, Алексей Навальный, умрет в заключении.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ в Женеве, сообщает Укринформ.

— Я дал ему (Путину — прим.) четко понять, что я убежден: последствия этого (смерти Алексея Навального — прим.) будут разрушительными для России, — подчеркнул Джо Байден.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат акцентировать внимание на нарушениях фундаментальных прав человека, «поскольку это определяет то, кем мы есть».

В этой связи Джо Байден также заявил, что американская сторона настаивает на возвращении двух американских граждан — Пола Уилана и Тревора Рида, которые незаконно удерживаются в заключении в России.