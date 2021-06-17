В КНДР предупредили об угрозе голода в стране. Причиной является неурожай и коронавирус.

Об этом заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Он предупредил граждан, что еды будет мало, и надо готовиться к тяжелому периоду. По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

Отмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим.

Ранее Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране за последние годы. Он назвал ее «самой трудной в истории».

Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, «выйдя за рамки стадии защиты и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, изменений и темпов роста».

Ранее сообщалось, что севернокорейский диктатор Ким Чен Ын признал, что ситуация с питанием в стране обстоит плохо, однако призвал граждан дождаться разрешения проблемы нехватки продовольствия.