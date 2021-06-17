В Литве рассматривают возможность строительства ограждения на литовско-белорусской границе из-за возросших масштабов нелегальной миграции.

Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, по этому вопросу проводятся технико-экономические расчеты. Такой забор может обойтись бюджету в 15 миллионов евро.

— Мы действительно рассматриваем и делаем технико-экономическое обоснование появления физической границы. И, по всей видимости, цена будет около 15 миллионов, — заявила министр внутренних дел.

Ее пресс-секретарь Лина Лауринайтите-Григене сообщила прессе, что граница Литвы с Беларусью тянется на 678,8 км и, по словам А. Билотайте, ограждение не удалось установить на всем участке границы из-за природных условий.

— С учетом подорожания защитных ограждений на материалы на трассе, сейчас она будет еще выше. Настенные элементы видеонаблюдения — камеры, датчики и т. д — должны быть встроены в забор. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро, — сказала Лина Лауринайтите-Григене.

Напомним, в Литве строят палаточный городок для нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала года балтийская страна столкнулась с большим наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.