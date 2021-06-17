Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что президент США Джозеф Байден на своей пресс-конференции четко определил, что Америка поддерживают территориальную целостность Украины.

Такое мнение лидер партии «Народный фронт» высказал в эфире канала «Украина 24», передает пресс-служба политсилы.

Арсений Яценюк отметил, что вопрос НАТО во время переговоров обсуждались вскользь.

— Это означает, что Байден поднял вопрос НАТО. Это означает, что Байден фактически подтвердил то, что было принято на саммите Альянса. А на саммите НАТО была повторена и речь, которая была определена нашими партнерами в 2008 году относительно членства Украины в НАТО и о предоставлении Плана действий по членству, — сказал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что украинская сторона ставит дипломатический тон в общении с союзниками.

— Не надо спрашивать Байдена, почему мы не вступили в НАТО. Надо спрашивать своего премьер-министра, свое правительство и свою власть, почему реформы в стране не продвигаются так быстро, чтобы весь западный мир аплодировал этим реформам и сказал: Украина должна быть и членом НАТО, и членом Европейского Союза, — добавил Арсений Яценюк.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону. Однако, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Андреем Ермаком.