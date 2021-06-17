В четверг, 17 июня, депутатам Николаевского областного совета не хватило голосов, чтобы обратиться в Раду с просьбой поддержать законопроект №5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Вопрос в сессионном зале озвучил депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Савченко.

— Были и те, кто, не смотря на общую беду, увеличивали доходы. Выбивались в рейтинги самых богатых людей мира, делая бизнес в стране с бедными гражданами. Это стало возможным благодаря слияния большого капитала, медиа и политиков. Это дало неограниченный доступ к ресурсам людям, которых называют олигархами. Они втянули Украину в порочный круг, где деньги позволяют покупать политиков, а эти политики дают возможность зарабатывать все больше денег. Эту связь не разорвали после Оранжевой революции, не разорвали после Революции Достоинства, не разорвали с началом войны, — указал Игорь Савченко.

Он подчеркнул, что законопроект Владимира Зеленского «называет вещи своими именами»

Его выступление не мотивировало коллег на положительное голосование. «За» проголосовали лишь 19 депутатов.

Глава облсовета Анна Замазеева повторно поставила проект решения на голосование, депутаты его снова провалили – 18 «за».

Отметим, что во время пресс-конференции 14 июня глава облсовета Анна Замазеева, возглавляющая ячейку «Слуги народа», сказала, что не будет инициировать вынесение подобного проекта на сессию, но внесет его, если захочет кто-то из депутатов.

До этого горсовет Николаева не поддержал обращение к парламенту по законопроекту об олигархах: не хватило 2 голоса.