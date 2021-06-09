В среду, 9 июня, депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Александр Розумный в ходе сессии предложил коллегам обратиться в Раду, чтобы просить нардепов поддержать законопроект №5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Его не поддержали, - передает корреспондент НикВести.

Не хватило 2 голосов для внесения проекта решения в повестку сессии.

— Данный законопроект зарегистрировали лишь вчера, он еще не прошёл процедуру согласования и обнародования. Обращаю внимание на его важности для общества. Уверены, что голосование за этот законопроект покажет, кто из депутатов в парламенте людей представляет, а кто находится под влиянием олигархов, — сказал Александр Розумный.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный, уточнив, что у него «аж сердце екнуло, когда он услышал приятные моменты», заявил, что нынешнее правительство «работает в интересах Ахметова».

— Только у меня есть вопрос. У нас есть премьер-министр, ставленник олигарха Ахметова. Сегодня это правительство приняло повышение тарифа на электроэнергию. При вашем президенте сделали невозможным получать дешевую атомную энергетику, все перевели, чтобы Ахметов получал высокую прибыль. Также мы видели, что глава области и глава облсовета подписали договор о строительстве ветряков для компании Ахметова… У нас народ беднеет и нищает, а правительство работает в интересах Ахметова. Не стыдно ли вам выносить такие проекты решений? — указал Максим Невенчанный.

Александр Розумный ему ответил, что спорить не собирается.

Далее депутат от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов высказал мнение, что законопроект №5599 – не меньшее зло, чем олигархи.

— Там ряд противоречивых норм, есть много вопросов по их законности и конституционности. Начиная из того, что статус олигарха будет определять СНБО без альтернативы, без оспаривания. Мне это напоминает не борьбу с болезнью, не с причиной появления олигархов, монополией в целых сферах экономических, а борьбу с показаниями термометра, — сказал Станислав Мартиросов.

Он предложил сначала обсудить вопрос на фракциях и комиссиях.

Президент Владимир Зеленский заявил обещает за время своей каденции избавить Украину от олигархов.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что «морально готов» попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.