В Центральном районном суде начато судебное разбирательство обвинительного акта в отношении экс-руководителя Николаевского городского управления УМВД Украины в области Олега Шевчука, обвиняемого в разгоне Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Олега Шевчука обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.365, ст.340 УК Украины.

Судебное разбирательство указанного производства осуществляется под председательством судьи Владимира Алейникова.

Напомним, указанное дело уже дважды рассматривалось Центральным районным судом Николаева. И дважды Олег Шевчук был оправдан. Судами апелляционной и кассационной инстанции указанные приговоры отменялись, а дело направлялась на новое рассмотрение.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому, Олег Шевчук 22 ноября 2013 года отдал приказ своим подчиненным с применением физического воздействия демонтировать палатки, которые были установлены участниками Евромайдана в Николаеве. Выполняющие приказ правоохранители «отдавили» активистов от палаток и повредили одну из них.

Суд решил вопрос порядка исследования доказательств, в частности допрос свидетелей, потерпевших, исследования письменных доказательств, после чего будет допрошен Олег Шевчук.

Сейчас для вызова свидетелей в заседании объявлен перерыв до 10.00 21 июля.

Напомним, Олег Шевчук обвинялся в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия, и в незаконном препятствовании организации или проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций (часть 2 статьи 365, статьи 340 УК Украины) во время событий осенью 2013 года.

Позже 21 апреля 2017 приговором Центрального районного суда Николаева Олег Шевчук был оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 365, статьи 340 УК Украины.

В июле 2017 указанный приговор был отменен Апелляционным судом Николаевской области, а дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В ноябре 2017 года, под председательством судьи Светланы Гречаной, началось новое судебное разбирательство указанного уголовного производства по сути.

5 июля 2019 года Центральный районный суд после повторного рассмотрения уголовного производства оправдал бывшего руководителя Николаевского городского управления УМВД Украины в Николаевской области Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Евромайдана.