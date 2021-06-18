ВСУ могут освободить оккупированные города Донбасса, но не делают это из-за потенциально больших человеческих жертв.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире 1+1.

Он призвал украинцев не порочить собственную армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы нас защищать. Также Данилов подтвердил, что если будет необходимо, украинская армия в состоянии освободить оккупированные города, но цена такого решения чрезвычайно высока.

— Можем ли мы взять? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность? — сказал секретарь СНБО.

Как сообщалось, 16 июня боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.