Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что с президентом Николасом Мадуро может быть достигнуто соглашение, которое приведет к разрешению политического кризиса в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Политик предупредил, что для того, чтобы Мадуро пошел на переговоры, на него по-прежнему нужно оказывать постоянное политическое давление.

— Вопрос в том хочет ли Мадуро этого соглашения. Мадуро хочет избежать его любой ценой...Мы должны поставить его на рельсы, которые гарантируют, что он не избежит соглашения, — заявил Хуан Гайдо в эксклюзивном комментарии для информагентства.

Ранее соообщалось, что правительство Аргентины заявило, что больше не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, и отозвало верительные грамоты его представителя в столице Буэнос-Айресе.