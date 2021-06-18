В Николаеве уже сегодня специалисты Службы автомобильных дорог планируют закончить в первом слое восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в микрорайоне Варваровка. Планам дорожников может помешать лишь непогода, которая в городе наблюдается с понедельника.

Об этом НикВести рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук.

Далее работы начнутся на Одесском шоссе.

— Работы подвязаны под погодные условия. Вот, сегодня начали более-менее нормально работать. Сейчас работаем на Веселиновской улице, если дождь не пойдет, планируем ее сегодня закончить в первом слое. Ночью будем переключать движение на эту дорогу, а потом начинать Одесское шоссе. Если дожди не помешают, то неделя и она будет готова. Потом перекрываем эти две улицы вторым слоем, идем дальше на проспект Героев Украины, — пояснил Александр Антощук.

Также он поделился подробностями предстоящего ремонта проспекта Героев Украины.

— Мы говорили с мэрией, скорее всего, будет остановлено движение троллейбусов. Также обсуждаем с полицией, чтобы движение грузового транспорта сделать реверсным на период ремонта, — отметил Александр Антощук.

Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.