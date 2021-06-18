Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции персонального характера против олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, против предпринимателей решили задействовать полный спектр санкций.

— Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций, которые мы можем применить согласно нашему законодательству, — сделал заявление Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, 17 июня, депутатам Николаевского областного совета не хватило голосов, чтобы обратиться в Раду с просьбой поддержать законопроект №5599 «О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».