В микрорайоне Варваровка продолжаются ремонтные работы, с улицы Веселиновской рабочие переместились на участок Одесского шоссе.

Об этом написал Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

В данный момент работники срезают асфальтное покрытие на одной из полос дороги. По их словам, есть возможность того, что сегодня также начнется ремонт второй.

Движение временно пустили по улице Веселиновской. На повороте на мост КП «ЭЛУ автодорог» продолжает установку бордюрного камня.

Напомним, вчера, 19 июня, специалисты Службы автомобильных дорог заканчивали восстановление дорожного покрытия по улице Веселиновской в Варваровке.