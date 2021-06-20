Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности.

Об этом Дмитрий Разумков упомянул в интервью Радио Свобода.

— Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня есть, — сказал председатель ВР.

Напомним, 17 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что осенью правительство Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, чтобы заодно уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков не исключает терактов со стороны России после запуска «Северного потока-2».