В Бразилии 19 июня на акцию протеста вышли десятки тысяч людей: критикуют президента Жаира Болсонару за провалы в борьбе с пандемией коронавируса. От осложнений заболевания в этой стране уже умерли полмиллиона человек.

Об этом пишут The Guardian и Deutsche Welle.

Всего акции протеста проходили в более чем 20 городах страны. Протестующие демонстрировали плакаты с критикой президента из-за медленных темпов вакцинации в стране, роста безработицы и большого количества смертей от осложнений коронавируса.

Власти страны критикуют за нежелание вводить более жесткие карантинные ограничения при очередной вспышке коронавируса, которая сейчас идет в стране. В Бразилии работают магазины, рестораны и бары, люди ходят по улицам без масок.

Зато в большинстве бразильских штатов заполненность реанимаций в больницах превышает 80%.

Только за минувшие сутки, 19 июня, в этой стране зафиксировали 81 тысячу новых случаев коронавируса, а более 2,2 тысячи человек умерли от заболеваний. Такой высокий показатель заболеваемости уже не спадает несколько дней: с 15 июня в Бразилии фиксируют не менее 70 тысяч новых случаев ежедневно. Таким образом в последние дни эта страна стала лидером по количеству новых больных.

Власти Бразилии уже давно критикуют за плохую борьбу с пандемией, а массовые протесты из-за этого в стране происходили и ранее, в частности, в конце мая.

В марте в Бразилии сменился уже четвертый министр здравоохранения за время эпидемии COVID-19. С должности ушел генерал Эдуардо Пазуелло, который не имел медицинского образования и поддерживал лечение пациентов с COVID-19 препаратами с недоказанной эффективностью.

Сам президент Болсонару ставил под сомнение рекомендации экспертов по сдерживанию эпидемии коронавируса. Некоторое время он публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ и местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.

Летом прошлого года Жаир Болсонару и сам заразился коронавирусом, однако сообщил об этом во время закрытого пресс-брифинга, нарушив условия самоизоляции. А для того, чтобы обязать президента Бразилии носить медицинскую маску, понадобилось решение суда.

Напомним, ранее президент Бразилии попросил Pfizer Inc перенести запланированную поставку вакцин COVID-19 на более ранний срок.