Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в понедельник, 21 июня, в Барселоне, что его правительство даст зеленый свет помилованию девяти каталонских лидеров, выступающих за независимость, приговоренных к тюремному заключению за попытку отделения осенью 2017 года.

Об этом пишет Le Figaro.

Предварительно, помилование огласят во вторник, 22 июня.

— Завтра, руководствуясь духом согласия с Конституцией, я предложу Совету министров помиловать девять осужденных» за их роль в этой попытке отделения, — рассказал премьер.

Педро Санчес заявил, что «испанское правительство сделало выбор в пользу примирения», и «считал, что это помилование проложит этот путь».

В то время как помилование освободит осужденных от оставшейся части наказания и позволит им выйти из тюрьмы, амнистия, о которой правительство не хочет слышать, будет означать полную отмену преступления.

Напомним, cтолкновения между протестующими и полицией вспыхнули в Барселоне поздно во вторник, 15 октября 2019 года, после того как мирные демонстрации против заключения девяти каталонских лидеров сепаратистов обернулись противостоянием в центре города.