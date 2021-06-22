Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил.

Об этом сообщает Минобороны.

21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство двух баз ВМС Украины.

Напомним, Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.