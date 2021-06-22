Глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Украина начала применять украинский язык в государственном управлении.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает «‎Европейская правда».

По словам министра иностранных дел, вопрос прав венгерских меньшинств в Украине остается ключевым для Будапешта. И Киев должен предоставить гарантии, что венгерский будет использоваться в образовании, культуре и государственном управлении.

Петер Сийярто уточнил, что венгерские меньшинства лишены права на получения образования на родном языке. При этом он не стал разъяснять, что имеет ввиду под вопросом «государственного управления языками меньшинств». Вероятно, он подразумевал «закон Кивалова-Колесниченка».

Напомним, жители села Бене Береговского района жалуются, что им сложно голосовать на выборах президента, поскольку бюллетени напечатаны только на украинском языке.