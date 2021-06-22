Президент России Владимир Путин обвинил США в организации Майдана в Украине в 2013-2014 годах.

Такое заявление он сделал в статье для немецкого издания Die Welt под названием Быть открытыми, несмотря на прошлое.

В редакции статью назвали видением Путина на историю Европы.

Так, российский президент назвал Революцию достоинства «антиконституционным вооруженным переворотом».

— С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава? — написал он.

По словам Владимира Путина, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

— Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере «украинской трагедии 2014 года», — считает он.

Также Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий.

— Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом, — подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение русского народа и немцев.

Путин добавил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой - процветание и безопасность Европы возможна лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

В то же время, он отметил, что сейчас нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

Напомним, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали «Путин – х#йло», чем оскорбили президента России Владимира Путина.