Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что вскоре откроется туристический центр. В частности там горсовет уже заканчивает оформление тендера по закупке обрудования для помещения комунального предприятия.

Об этом мэр заявил во время встречи представителей бизнес-объединений и общественных советов, передают НикВести.

— Сейчас заканчивается закупка оборудования по тендеру и в ближайшее время будет открыт этот центр. По поводу сотрудников, мы решили, что не будет дополнять штат в структуре горисполкома. В департаменте экономике есть люди, которые занимаются туризмом, поэтому мы переместим их в центр, а также привлечем туда людей, которые будут работать по договору с Агенцией развития Николаева, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что вопросом по городскому турцентру занимается его первый заместитель Виталий луков, а фактическим исполнителем является директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко.

Также Александр Сенкевич, что Николаевский городской совет совместно с ОГА разрабатывают туристические маршруты в регионе. По его словам такое сотрудничество ведется и с другими южными городами Украины, в частности с Херсоном и Одессой.

Напомним, в начале 2019 года Николаевский городской совет сообщил, что будет повышать туристическую привлекательность города созданием коммунальное учреждение «Туристический информационный центр».

Летом прошлого года депутаты Николаевского горсовета отказались создавать коммунальное учреждение «Туристическо-информационный центр города Николаева».

Позже туристический центр разместили в левом крыле здания Николаевского горсовета, а также сделали там ремонт.

Недавно, лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что недоумевает, почему в городе до сих пор не запустили туристический центр, помещения для которого уже давно отремонтировали. Депутат добавила, что помещение пустует уже почти полгода и никаких действий не предпринимается.