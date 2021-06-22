22 июня

В центре Николаева, на улице Соборной, напротив магазина «Киевстар» снова образовался провал, который неделю назад, 15 июня, городские коммунальщики отремонтировали.

Об этом сообщила журналистка Мария Дорохина.

15 июня коммунальщики залатали асфальт

Состояние афальта на 11 июня

Напомним, 11 июня, провал на фото зафиксировал главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга. Эту информацию выложила на на своем Телеграм-канале журналистка Мария Дорохина.