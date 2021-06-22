Украинский Минздрав готовится к появлению в стране штамма коронавируса Дельта, происхождением из Индии.

О принимаемых мерах рассказал глава ведомства Виктор Ляшко в ходе форума Украина 30 во вторник, 22 июня.

— Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 миллиона 628 тысяч доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день, - отметил Виктор Ляшко.

Другой превентивной мерой является контрольна границе - все въезжающие должны предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса. Ранее ВОЗ заявила, что COVID-штамм Дельта становится доминантным по всему миру, поскольку легче других передается от человека к человеку.

Напомним, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило 178 миллионов людей.