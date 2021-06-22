Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в массовой вырубке редких пород деревьев в лачинских лесах.

Об этом пишет азербайджанский портал Trend.

Азербайджан заявил, что якобы 1818 редких деревьев было срублено пока Лачин контролировался Арменией. Озвучиваемая сумма ущерба составила 880 тысяч долларов.

По данным гособвинения, военные Армении получили приказ от руководства вырубить сотни деревьев, тем самым уничтожив уникальную флору и фауну.

— Вооруженные силы Армении, грубо нарушив основные нормы и принципы международного права, а также требования Европейской конвенции 1979 года о защите дикой природы и окружающей среды, с целью нанесения обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде Азербайджанской Республики совершили экологический террор путем преднамеренного уничтожения лесов с ценными и многолетними деревьями, считавшимися природными ценностями нашей страны, — говорился в заявлении надзорного ведомства.

Напомним, Армения сообщила об инциденте с применением оружия на границе с Азербайджаном, армянские военные рапортовали, что военные Азербайджана обстреляли пастуха. В свою очередь Минобороны Азербайджана отвергло все обвинения.