Национальная полиция Никарагуа за месяц задержала пять политиков, планировавших баллотироваться на президентских выборах.

Об этом информирует CNN.

За последние недели в стране развернулся нешуточный масштаб задержаний и давления на политиков: по обвинению в угрозе национальной безопасности были арестованы 15 политиков.

Последним на данный момент был арестован Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Политик намеревался участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в Никарагуа в ноябре 2021 года.

Он — пятый задержанный кандидат в лидеры республики. С начала июня под домашний арест помещена журналиста Кристиана Чаморро, 5 июня арестовали экс-дипломата Артуро Круза, 8 июня — политолога Феликса Марадиагу и экономиста Хуана Себастьяна Чаморро.

Международные эксперты, что действующий президента Никарагуа 75-летний Даниэль Ортега хочет заполучить выженное политическое поле перед грядущими выборами, чтобы без проблем избраться на новый срок.

Напомним, в Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.