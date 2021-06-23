Национальная полиция Никарагуа за месяц задержала пять политиков, планировавших баллотироваться на президентских выборах.
Об этом информирует CNN.
За последние недели в стране развернулся нешуточный масштаб задержаний и давления на политиков: по обвинению в угрозе национальной безопасности были арестованы 15 политиков.
Последним на данный момент был арестован Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Политик намеревался участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в Никарагуа в ноябре 2021 года.
Он — пятый задержанный кандидат в лидеры республики. С начала июня под домашний арест помещена журналиста Кристиана Чаморро, 5 июня арестовали экс-дипломата Артуро Круза, 8 июня — политолога Феликса Марадиагу и экономиста Хуана Себастьяна Чаморро.
Международные эксперты, что действующий президента Никарагуа 75-летний Даниэль Ортега хочет заполучить выженное политическое поле перед грядущими выборами, чтобы без проблем избраться на новый срок.
Напомним, в Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Национальная полиция Никарагуа за месяц задержала пять политиков, планировавших баллотироваться на президентских выборах.
Об этом информирует CNN.
За последние недели в стране развернулся нешуточный масштаб задержаний и давления на политиков: по обвинению в угрозе национальной безопасности были арестованы 15 политиков.
Последним на данный момент был арестован Мигель Мора Барберена из Партии демократического восстановления по обвинению в совершении действий, угрожающих национальному суверенитету. Политик намеревался участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в Никарагуа в ноябре 2021 года.
Он — пятый задержанный кандидат в лидеры республики. С начала июня под домашний арест помещена журналиста Кристиана Чаморро, 5 июня арестовали экс-дипломата Артуро Круза, 8 июня — политолога Феликса Марадиагу и экономиста Хуана Себастьяна Чаморро.
Международные эксперты, что действующий президента Никарагуа 75-летний Даниэль Ортега хочет заполучить выженное политическое поле перед грядущими выборами, чтобы без проблем избраться на новый срок.
Напомним, в Никарагуа во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги количество жертв возросло до 212 человек.