Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил жителям страны, которые отказываются делать прививку от COVID-19, тюрьмой. Такое заявление глава страны сделал на фоне медленных темпов вакцинации от коронавируса.

— Выбирайте: вакцинация или я посажу вас в тюрьму. Но пока вы здесь, пока вы человек и можете переносить вирус, делайте прививки. В противном случае я прикажу капитанам всех деревень провести подсчет людей, которые отказываются от вакцинации. Потому что если нет, я прикажу ввести вам «Ивермектин», предназначенный для свиней, - заявил президент Филиппин.

«Ивермектин» был выдвинут в качестве альтернативного препарата для лечения COVID-19, но американские и европейские регуляторы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять его.

С более чем 1,3 миллионами случаев заболевания Филиппины борются с одной из самых тяжелых эпидемий COVID-19 в Азии.

Однако по состоянию на 20 июня из 70 миллионов человек, запланированных на этот год, вакцинацию прошли всего 2,1 миллиона.

Напомним, в США полностью вакцинировали более половины взрослых американцев.