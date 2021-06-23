Афганские пограничники покинули свои посты и сбежали через границу в Таджикистан, когда талибы захватили контрольно-пропускной пункт Шир Хан Бандар.

Об этом передает Al Jazeera.

Захват Шир Хан Бандара на крайнем севере Афганистана, примерно в 50 км (30 милях) от города Кундуз, является наиболее значительным достижением для «Талибана» с тех пор, как он активизировал свои операции 1 мая, когда США начали вывод своего контингента.

— К сожалению, сегодня утром и после часа боев талибы захватили порт Шир-Хан, город и все пограничные посты с Таджикистаном, — сказал афганский чиновник.

Офицер армии сказал агентству новостей AFP, что среди пограничников царит паника.

— Мы были вынуждены покинуть все контрольно-пропускные пункты… и некоторые из наших солдат пересекли границу с Таджикистаном. К утру они (боевики Талибана) были повсюду, их сотни, — сказал он на условиях анонимности.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что боевики захватили пограничный переход через реку Пяндж.

— Наши бойцы полностью контролируют Шир Хан Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе, — сказал он AFP.

Напомним, за шесть недель после начала вывода войск США из Афганистана движение Талибан взяло под контроль 106 районов, что составляет примерно половину территории всей страны.