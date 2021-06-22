Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.

Об этом Павел Фукс сообщил в Telegram, пишет Украинская Правда.

— В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке, - заявил Павел Фукс.

Бизнесмен отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.

Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.

Как известно, 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел «полный комплект» санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.