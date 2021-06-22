Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.
Об этом Павел Фукс сообщил в Telegram, пишет Украинская Правда.
— В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке, - заявил Павел Фукс.
Бизнесмен отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.
Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.
Как известно, 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел «полный комплект» санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Бизнесмен Павел Фукс, против которого СНБО ввела санкции, заявил, что временно покидает пост члена Наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" пока в суде не получит решения в свою пользу.
Об этом Павел Фукс сообщил в Telegram, пишет Украинская Правда.
— В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста «Бабий Яр» в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из Наблюдательного Совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке, - заявил Павел Фукс.
Бизнесмен отрицает свою причастность к указанной в решении СНБО компании.
Бизнесмен заявил, что уже пожертвовал много средств на создание мемориала и пожелал команде продуктивной работы.
Как известно, 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел «полный комплект» санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Фукс назвал введенные СНБО 18 июня санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова.