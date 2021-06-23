COVID-вакцина AstraZeneca эффективна против штаммов коронавируса Дельта и Каппа.

Об этом со ссылкой на исследование заявили в самой компании, сообщает Reuters в среду, 23 июня.

Ученые Оксфордского университета изучили способность антител в крови от выздоровевших и от привитых нейтрализовать варианты Дельта и Каппа. Анализ Public Health England (PHE) показал, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту более 90% от госпитализации по варианту Дельта.

Результаты исследования оксфордских ученых основаны на недавнем анализе PHE, пояснили в компании.

Напомним, что вариант COVID-штамма Дельта выявлен в 10 странах. В Индии Дельта плюс назвали «вызывающим озабоченность» вариантом штамма и призвали принять меры по сдерживанию инфекции.

COVID-вакцина AstraZeneca эффективна против штаммов коронавируса Дельта и Каппа.