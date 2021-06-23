Партия «Европейская Солидарность» требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией.

Заявление партии опубликовали на официальном сайте политсилы.

«Европейская Солидарность» обращает внимание на то, что последние недели в России «бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве».

— Ученые предупреждают, что индийский штамм «Дельта» значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не приступить к жесткому сдерживанию болезни на границе, — сказано в заявлении.

Политсила указывает, что власть Владимира Зеленского «полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса».

— Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тысяч граждан и более 750 тысяч инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца «массовой» вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи вакцинировали от четверти до половины своих граждан. Угроза новой волны эпидемии - реальное основание для проведения заседания СНБО, — отметили в партии.

«Европейская Солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

— Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию, — предложила «Европейская Солидарность».

Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.