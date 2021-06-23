За прошедшие сутки, 22 июня, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 70 человек, выздоровели — 2292. Также госпитализировали 419 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Осуществлено тестирований за сутки - 61 321: в том числе методом ПЦР - 26 280, ИФА - 8135, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 782.

Напомним, украинский Минздрав готовится к появлению в стране штамма коронавируса Дельта, происхождением из Индии.