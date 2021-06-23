Отбор нового пресс-секретаря для президента Владимира Зеленского уже на финальном этапе. Решение может быть принято сегодня-завтра.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

— Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова, — уточнил собеседник.

Сейчас Сергей Никифоров - ведущий на телеканале «Украина 24». До этого он работал на европейском телеканале Euronews.

Александр Бондаренко работал на «Громадському радіо», вел политическую программу «Точка зрения», работал на украинской службе ВВС, а после на телеканале «Украина». В 2017 году Бондаренко прошел курс в Kyiv Academy of Media Arts и после стал руководителем спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. На местных выборах 2020 года Бондаренко и его команда сопровождали партию «Голос» во Львове.

30 апреля в СМИ появилась информация о том, что Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Собеседники издания Бабель уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении.

Кто именно пост пресс-секретаря президента вместо нее, пока неизвестно.

Ранее Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель «пересмотреть отношение к журналистам» и извиниться за некорректное поведение в отношении представителей СМИ.

Напомним, журналист «Схем» Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Позже Мендель объяснила, что «останавливала» журналиста «Схем» Сергея Андрушко, ибо он «вмешивался в личное пространство» первого лица государства.