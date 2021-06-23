В США призвали администрацию президента Джо Байдена разблокировать военную помощь Украине на 100 миллионов долларов.

С таким обращением выступили замглавы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл МакКол, пишет Корреспондент.

— Соединенным Штатам не следует ждать, пока Кремль нарушит еще какие-либо «территориальные красные линии» в Украине, прежде чем направить дополнительную военную помощь Киеву. Напротив, администрации следует немедленно направить эту помощь летальным оружием, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России. Как свидетельствуют ее более ранние решения о выводе двух американских военных кораблей из Черного моря во время наращивания военной мощи России, отмене критических санкций, связанных со строительством газопровода Северный поток-2, и откладыванием встречи с президентом Украины Зеленским до окончания безрезультатного саммита Байден-Путин на прошлой неделе, эта администрация снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины. Это должно прекратиться, — говорится в заявлении.