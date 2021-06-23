Европейский союз одобрил наложение на Беларусь секторальных санкций.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Вероятно, официальный документ и список будут обнародованы уже завтра.

— Так называемая письменная процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС завтра поздно вечером, — отметил штатный корреспондент.

Напомним, Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий»и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.