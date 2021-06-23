Лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что в первую очередь необходимо заниматься идейным наполнением туристического центра, который до сих пор не открылся, а не покупкой мебели.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат подчеркнула, что чиновники максимально упростили сложный процесс, связанный с открытием и работой центра.

— Ну купите вы мебель, а дальше что? Дело же не в мебели, а в идее. Кто и как будет организовывать работу с туристами? Сколько будет сотрудников? Какой функционал? Кто несет персональную ответственность за этот проект? Который раз задаю эти вопросы чиновникам, узнав, о пустующем помещении под турцентр, а ответов нет. Наши чиновники упростили этот сложный процесс до ремонта и покупки мебели, — написала Татьяна Домбровская.

Она отметила, что считает Николаев потенциально привлекательным для туристов, и недоумевает, почему чиновники в разгар летнего сезона не позаботились о том, как «перехватить» туристов, едущих на море. По ее мнению, в этом году они работу провалили.

— Я не устану говорить, что Николаев потенциально привлекателен для туриста. Именно туристический центр — важная составляющая инфраструктуры туризма каждого города. В этом году городская власть провалила подготовку к турсезону 2021/22. Центр так и не заработал. В летний сезон через Николаев едут тысячи туристов на море. Как вклиниться в этот туристический поток и предложить им экскурсию в наш зоопарк? Где им найти гида, который проведет экскурсию об истории города? Сейчас нужно думать об идейном наполнении, стандартах и формах работы! А вы мебель покупаете... — резюмировала она.

Напомним, в начале 2019 года Николаевский городской совет сообщил, что будет повышать туристическую привлекательность города созданием коммунальное учреждение «Туристический информационный центр».

Летом прошлого года депутаты Николаевского горсовета отказались создавать коммунальное учреждение «Туристическо-информационный центр города Николаева».

Позже туристический центр разместили в левом крыле здания Николаевского горсовета, а также сделали там ремонт.

Недавно, лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что недоумевает, почему в городе до сих пор не запустили туристический центр, помещения для которого уже давно отремонтировали. Депутат добавила, что помещение пустует уже почти полгода и никаких действий не предпринимается.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что туристический центр откроется после того, как туда закупят мебель и оборудование.