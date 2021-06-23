Иран, вероятно, в последние дни провел неудачный запуск ракеты-носителя со спутником, после чего начал работать над новой попыткой.

Об этом сообщает Arabnews.

Спутниковые снимки США подтвердили факт неудачного запуска с космодрома Хомейни. Как и в случае с другими неудачными запусками, иранские государственные СМИ не подтвердили провал.

Однако cпутниковые фотографии, сделанные Planet Labs Inc. и Maxar Technologies, показали подготовку космодрома к запуску. На изображениях можно различить топливые баки и ракету, которую заправляют и готовят к запуску.

Более поздние спутниковые снимки 17 июня показали снижение активности на космодроме. Аналитики полагают, что Иран запустил ракету в какой-то момент между 6 и 17 июня.

— Ничего не взорвалось. Не было гигантского пятна - как будто они слили топливо, — анализируют эксперты.

Телеканал CNN, который первым сообщил о неудачном запуске, процитировал представителя Пентагона подполковника Урию Орланда, который заявил, что «Космическому командованию США известно о неудачном запуске иранской ракеты, который произошел утром 12 июня».

Напомним, по сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей.