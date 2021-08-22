Вооруженные силы Украины должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на IV международном волонтерском и ветеранском форуме, пишет «Интерфакс-Украина».

— ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения — даже в таких условиях, которые сегодня есть, для минимизации потерь, и самое главное — подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий, — cказал Валерий Залужный.

Залужный отметил, что война на востоке Украины продолжается и почти каждый день есть убитые и раненые.

— У нас еще есть реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы должны к ней готовиться, — отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

Он также считает важным, «чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество не отделило от себя ветеранов и волонтеров».

Напомним, 29 июля президент Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область представил новое командование Генштаба ВСУ.