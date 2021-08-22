Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства ради американского.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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— Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Слава Богу за все. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня, — написала Оксана Баюл. — Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины вступает в гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства, — также говорится в сообщении экс-фигуристки.

Отметим, ранее Оксана Баюл в Instagram сообщила, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

— Что вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чем вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо, — написала тогда Оксана Баюл.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами — победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.