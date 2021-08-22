Решить проблему стихийных свалок в частном секторе Николаева можно лишь путем признания их «условно-санкционированными», чтобы в дальнейшем организовать регулярный вывоз мусора оттуда.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» заявила депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева.

Депутат убеждена, что другими методами проблему не решить.

— Моя субъективная позиция: если свалка есть, то ее нужно поставить «красной меткой» и вывозить регулярно. Сделать ее условно-санкционированной. Занести ее в перечень мест, где производится складирование мусора. Организовать и вывозить планово, а не относить ее к категории стихийных свалок, проводить под это тендер и еще какой-то круговорот, потом вывозить, но рассказывать, что жители не заключили договора. Считайте это благом, которое вы выдаете частному сектору, в том числе. Иначе это проблема не решается, — заявила Елена Киселева.

Елена Киселва также раскритиковала предложение мэра Александра Сенкевича о том, чтобы жители частных домов, у которых есть договора на вывоз мусора, сообщать соседях-нарушителях в полицию.

— Бесполезно бороться с жителями частного сектора, а, тем более, доводить ситуацию до каких-то соседских войн. А дальше я хочу увидеть полицию, которая будет принимать звонки о том, что кто-то выбросил мусор. У нас трупы не всегда собираются планово, а тут полиция будет собирать на список свалки в Ракетном Урочище, — сказала Елена Киселева.

Напомним, ранее Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. Она показала фото залежей мусора у проезжей части на улицах 3 Военная, Купорная, Котельная и Мастерская.