СНБО должен немедленно провести заседание в ответ на санкции Кремля против министра иностранных дел Украины, секретаря СНБО, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и других украинских граждан.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

— Как человек, заочно арестованый судами Путина за якобы убийство 30 российских военных в Чечне и внесенный в санкционный список России, считаю, что СНБО должно немедленно провести внеочередное заседание, ввести санкции против Лаврова (главы МИД РФ Сергея Лаврова, — прим.), Москальковой (российского омбудсмена Людмилы Москальковой, — прим.) и членов совбеза России, а также возбудить уголовные производства против этих лиц, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что в качестве премьер-министра внес в ВР закон о санкциях и «добился его принятия именно для этого».

Арсений Яценюк подчеркнул, что Совет нацбезопасности и обороны Украины должен также обратиться с просьбой к западным партнерам о введении ими санкций против указанных должностных лиц РФ во время проведения Крымской платформы.