Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

Об этом он сообщил в воскресенье в своем Twitter.

— Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет, — написал Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена стремится привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации из Афганистана.

Напомним, сегодня, 22 августа, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.