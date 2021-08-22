Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.
Об этом он сообщил в воскресенье в своем Twitter.
— Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет, — написал Борис Джонсон.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена стремится привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации из Афганистана.
Напомним, сегодня, 22 августа, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.
Об этом он сообщил в воскресенье в своем Twitter.
— Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет, — написал Борис Джонсон.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена стремится привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации из Афганистана.
Напомним, сегодня, 22 августа, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.