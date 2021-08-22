Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит «Нормандской четверки» на высшем уровне, если будет сформирована «хорошая повестка дня».
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
— Я тоже хотела бы провести еще раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным, — сказала Ангела Меркель.
Ангела Меркель констатировала, что сейчас Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы.
В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы готовится к выходу из минского процесса. Кроме того, Путин попросил Меркель повлиять на официальный Киев.
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит «Нормандской четверки» на высшем уровне, если будет сформирована «хорошая повестка дня».
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
— Я тоже хотела бы провести еще раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным, — сказала Ангела Меркель.
Ангела Меркель констатировала, что сейчас Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы.
В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы готовится к выходу из минского процесса. Кроме того, Путин попросил Меркель повлиять на официальный Киев.