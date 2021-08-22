Около 15 тысяч верующих приехали со всех уголков Украины на Божественную Литургию в Собор Святой Софии Киевской. Они горячо приветствовали пятого Президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко и поблагодарили его за усилия для получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Соборную Божественную литургию на территории Софии возглавили Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

— Растроганный тем, как много наших верующих приехали из разных уголков Украины на Божественную литургию на территории Собора Софии Киевской. На их глазах слезы радости, а на устах улыбки, ведь мы совместно празднуем независимость Православной церкви Украины и приветствуем Патриарха Варфоломея, который способствует утверждению ее среди Церквей-Сестер. Благодарю Бога за этот великий дар для Украины, — поделился эмоциями пятый Президент.

После завершения Литургии Митрополит Епифаний отметил, что нынешний визит Вселенского Патриарха войдет в историю как первый визит к независимой автокефальной Церкви Украины. Он поблагодарил Вселенского Патриарха за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, а его экзархам — за подготовку Объединительного Собора.

— Спасибо Петру Алексеевичу Порошенко, который также принимал непосредственное участие в подготовке этого исторического события. Ведь благодаря поддержке власти, государства, народа, Верховной Рады мы сподобились действительно великого блага — получения Томоса об автокефалии, — сказал Блаженнейший Епифаний.

Верующие встретили эти слова аплодисментами. Вселенский Патриарх Варфоломей также поприветствовал пятого Президента Украины.

— Тысячи и тысячи людей сегодня пришли для того, чтобы отметить визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея к нам в Украину. Это третий визит его Святейшества, но первый визит после того, как была создана объединенная, соборная Православная Церковь Украины после Объединительного собора, который состоялся здесь, на этом святом месте в святой Софии 15 декабря 2018. И уже через несколько недель, 6 января в Константинополе Украинская Православная Церковь получила Томас об автокефалии, — напомнил Петр Порошенко.

— Сердце радуется, потому что это не просто огромный вклад в создание государства, это подчеркивает наш цивилизационный выбор. И сегодня во время нашего молитвенного общения его Святейшество это подтвердил. Подтвердил абсолютную законность решения и обратился ко всем православным украинцам с призывом об объединении, — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что Православная Церковь Украины объединяет людей.

— Абсолютное большинство, две трети украинцев являются сторонниками нашей Церкви, —отмечает пятый Президент.

Пятый президент пожелал, чтобы Господь послал Украине мир, согласие, любовь и процветание.

— Чтобы Господь вразумив тех, кто пока ищет другие пути, молясь иностранному государству, а иногда и государству-агрессору. Чтобы Господь послал нашей боголюбимой стране мир, согласие, любовь и процветание. Мы об этом вместе с тысячами украинцам сегодня молились, — говорит Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея, Предстоятеля ПЦУ Митрополиту Епифания, прихожан верных ПЦУ.

— Большое спасибо нашим капелланам, которые на фронте обеспечивают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы молились сегодня и о наших воинах, которые в эти непростые времена несут службу. Господь сейчас с Украиной, и наши победы еще впереди, ибо Господь слышит наши молитвы, — убежден Петр Порошенко.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом вечером в пятницу, 20 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично приветствовал Вселенского патриарха, чья делегация примет участие в мероприятиях к 30-й годовщине независимости Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем.