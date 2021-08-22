Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский в ходе разговора попросил Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.
Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.
— Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции, — президент Украины.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.
— Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма, — сказал президент Турции.
Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.
Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.
Как сообщалось, на первом саммите Крымской платформы 23 августа США будет представлять министр энергетики Дженнифер Гранхолм, а Германию — министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский в ходе разговора попросил Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.
Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.
— Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции, — президент Украины.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.
— Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма, — сказал президент Турции.
Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.
Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.
Как сообщалось, на первом саммите Крымской платформы 23 августа США будет представлять министр энергетики Дженнифер Гранхолм, а Германию — министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.