Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский в ходе разговора попросил Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.

Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.

— Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции, — президент Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

— Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма, — сказал президент Турции.

Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, на первом саммите Крымской платформы 23 августа США будет представлять министр энергетики Дженнифер Гранхолм, а Германию — министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.