Совет национальной безопасности планирует рассмотреть на своем заседании ситуацию с лесной отраслью в Украине.

Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

— У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства. По нашим исследованиям. Президент дал поручение и мы готовим сейчас заседание СНБО и будем предлагать свое видение развития лесной отрасли, — сказал Алексей Данилов.

Также в Украине, по словам Данилова может появиться понятие «промышленный лес».

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против супругов Анатолия и Ольги Шарий, главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы, народного депутата Андрея Деркача и других подсанкционных в США людей.