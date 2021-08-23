В 2015 году в должности премьер-министра Арсений Яценюк внес в парламент законопроект, которым регламентируются правила использования и надлежащего отношения к Государственного флага Украины.

В День Государственного флага лидер «Народного фронта» призвал нынешнюю монобольшинство принять этот закон, передает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что в 2015-м проект закона был принят в первом чтении.

— Много лет использования Государственного флага должно наконец получить основательное законодательное регулирование, — подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что есть историческая логика празднования Дня Государственного флага в канун Дня независимости.

— Задолго до краха советской империи в 1991 году на улицы вышли люди именно с сине-желтыми цветами. Тогда вдруг стало ясно, что украинцев, которые несли в себе мечту о независимости, — миллионы. Единение под цветами национального флага привело страну к свободе. Объединяемся под сине-желтыми цветами для новых побед, — подчеркнул он.