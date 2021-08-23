В Херсонской области прошли торжественные мероприятия по случая Дня Государственного Флага Украины. Главный флаг поднимали у путепровода «ХБК — Таврический», который сооружали в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство».

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

— День флага — это один из главных праздников нашей страны. Именно сине-желтый флаг внесли в Верховную Раду после провозглашения независимости, именно этот флаг сейчас защищают наши воины, под этим флагом выступают наши спортсмены. Сегодня хочу пожелать всем доказывать свой патриотизм не словами, а поступками. Слава Украине! — поздравил жителей Херсонщины глава облгосадминистрации Сергей Козырь.

Церемонию поднятия флага в Херсоне посетил и глава ГК «Укроборонпром», экс-губернатор Херсонщины Юрий Гусев.

Напомним, в понедельник, 23 августа в сквере «Юных героев» прошла торжественная церемония открытия 72-метровой стелы с флагом Украины.

Как сообащлось, самый высокий флагшток Херсонской области упал в ходе установки и повредил припаркованный рядом автомобиль.